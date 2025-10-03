Детска работилница „Праистория“ ще се проведе в Националния археологически музей

Децата могат да се потопят в живота на хората по нашите земи преди 8 хиляди години – ще научат какво са яли, как са ловували, какви сечива са използвали и в какво са вярвали, в специална беседа и работилница на тема „Праистория“, която ще се проведе на 4 октомври в Националния археологически музей, съобщават домакините.

Програмата включва разглеждане на зала „Праистория“, прожекция на кратък филм за деца, игра за наблюдателност, както и творческа част – рисуване на праисторическа картина и изработване на глинена фигурка. Заниманието е подходящо за деца на възраст от 7 до 11 години и е необходимо предварително записване, уточняват от екипа.

/ВСР