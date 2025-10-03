Подробно търсене

Две кататсрофи станаха за минути на автомагистрала "Марица" тази сутрин

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Две кататсрофи станаха за минути на автомагистрала "Марица" тази сутрин
Две кататсрофи станаха за минути на автомагистрала "Марица" тази сутрин
Снимка: Борислава Бибиновска/БТА, архив
Стара Загора,  
03.10.2025 11:40
 (БТА)

Два пътни инцидента в рамките на 15 минути станаха рано тази сутрин на 18 километър на автомагистрала „Марица“ в област Стара Загора. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. И двете катастрофи са станали в посока София. Първият инцидент е станал в 7:57 часа, като е самокатастрофирал лек автомобил, управляван от 30-годишен мъж.

Втората катастрофа е регистрирана в 8:13 часа, като също е самокатастрофирал лек автомобил, управляван от 53-годишен мъж.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. И двата инцидента са без пострадали.

Oт полицията допълниха, че и на автомагистрала "Тракия" на 192 километър в област Стара Загора днес сутринта е имало катастрофа. По първоначална информация е самокатастрофирал лек автомобил, управляван от 62-годишен мъж. Той е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Пострадал е водачът, оказва му се медицинска помощ. Няма затруднения в движението.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:52 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация