Гьоко Хаджиевски определи групата на Спартак 1918 Варна за гостуването на ЦСКА 1948

Наставникът на Спартак 1918 (Варна) Гьоко Хаджиевски определи групата за гостуването на ЦСКА 1948 в българския футгболен елит.

Хаджиевски ще разчита на Илия Шаламанов, Максим Ковальов, Лукас Магдински, Матео Петрашило, Иван Алексиев, Жак Пехливанов, Бернардо Коуто, Даниел Иванов, Даниел Халачев, Александър Георгиев, Тиерно Милимоно, Цветослав Маринов, Саад Мокачар, Емил Янчев, Шанде, Ангел Грънчов, Илкер Будинов, Дамян Йорданов, Георг Стояновски и Луис Пахама.

От групата заради травми отпаднаха Деян Лозев и Колако Джонсън.

Срещата от 11-ия кръг на efbet Лигата е на 4 октомври (събота) от 15:15 часа на стадиона в Бистрица.

Преди този двубой ЦСКА 1948 заема второто място във временното класиране с 22 точки, докато Спартак 1918 Варна е на деветата позиция с 11 точки.