Атанаси Петров
ИРНА: Земетресение с магнитуд 5,3 разтърси провинция Есфахан, усетено е и в Техеран
Техеран,  
03.10.2025 11:46
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 5,3 разтърси тази сутрин северната част на провинция Есфахан, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.

Сеизмологичният център на Института по геофизика към Техеранския университет обяви, че трусът е бил с дълбочина 10 километра под земната повърхност.

Земетресението е било усетено и в столицата Техеран.

Губернаторът на окръг Ардестан заяви, че засега няма данни за жертви или материални щети.

Ардестан е с население над 43 000 души и се намира на 118 километра северно от град Есфахан.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)

/ВС/

