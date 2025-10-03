Подробно търсене

Временно е затруднено движението в Прохода на Републиката заради аварирал автомобил

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
БТА, Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков (архив)
Велико Търново,  
03.10.2025 11:46
 (БТА)

Движението в Прохода на Републиката по пътя Велико Търново - Гурково е временно затруднено, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. В района на Мишеморков хан то се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал автомобил. От АПИ предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

БТА припомня, че предишния случай, в който беше затруднено движението в Прохода на Републиката, беше предизвикан от катастрофирал военен камион.

/ВД/

