Привързването към средната работна заплата на редица възнаграждения изкривява възможностите на икономиката, каза премиерът Росен Желязков

Свидетели сме как привързването към средната работна заплата на редица възнаграждения изкривява възможностите на икономиката и налива допълнителна инфлация, каза премиерът Росен Желязков на днешния блиц контрол.

Диспропорциите при заплащанията на лекарите в болниците са огромни и те трябва да бъдат правилно адресирани. Въпросът не е дали трябва, а как да се направи, каза премиерът относно увеличението на възнагражденията на младите лекари.

Не споделям разбирането, че трябва да бъдат привързани към средната работна заплата, а по-скоро трябва да бъдат в рамките на заплащанията в системата и правилното разпределение на отделните компоненти при формирането на възнагражденията в болниците, каза още министър-председателят.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев отбеляза, че от Министерството на финансите не изпращат представител в работната група, създадена през септември за решаване на въпроса със заплатите на младите лекари, а Росен Желязков каза, че ще обърне внимание на министрите за това.