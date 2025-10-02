Столичният общински съвет започва процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Софийски градски съд за мандат 2026-2030 г.

Започва процедура по набиране на кандидати за съдебни заседатели към Софийския градски съд за мандат 2026 – 2030 г., съобщи на брифинг председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров. Той добави, че процедурата ще бъде отворена до края на октомври.

Председателят на СОС отбеляза, че след успешното приключване на подбора на кандидати за Софийския районен съд е време да се обърне внимание и на градския съд. Той призова активни граждани да подадат документи, тъй като „това е шанс съдебната система да стане по-прозрачна“.

„Това е единственият начин гражданите реално да участват в съдебния процес и да вземат решения, тъй като в съставите на градския съд съдебните заседатели са мнозинство“, посочи общинският съветник Иван Виделов.

Общинският съветник Димитър Петров припомни, че комисията вече е настоявала пред министъра на правосъдието да се осигури бюджет за повишаване възнагражденията на съдебните заседатели. По думите му, макар хората да идват мотивирани да изпълнят гражданския си дълг, заплащането е важна част от тяхната мотивация.

Общинският съветник Христо Копаранов подчерта, че необходимите документи и условия за кандидатстване са публикувани на сайта на Столичния общински съвет. Той апелира към хората, които имат активна гражданска позиция, да кандидатстват: „В съдебния състав гласовете на съдиите и заседателите са равни. Всеки, който има желание да влияе на процеса и да търси истината, може да го направи именно като съдебен заседател.“

Копаранов обясни още, че кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 68 години, да имат завършено средно образование, да не са осъждани, да не фигурират на отчет в психодиспансер и да нямат принадлежност към Държавна сигурност.

Общинските съветници обясниха, че за да привлекат млади хора са изпратени писма до университетите и техните юридическите факултети, както и до районните администрации за разпространение на информацията сред жителите на столицата.