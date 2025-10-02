Поетичната книга „Нюанси“ на Мартен Калеев беше представена в Монтана

Поетичната книга „Нюанси“ на Мартен Калеев бе представена пред множество любители на литературата в Художествена галерия „Кирил Петров“ в Монтана.

Анелия Иванова, модератор на дискусията и директор на Регионална библиотека „Гео Милев“, отбеляза, че „Нюанси“ е явление в българската литература и своеобразен експеримент във философската поезия, която звучи афористично чрез своята лаконичност.

Книгата съдържа 222 тристишия, които могат да се четат според настроението на читателя и в различна последователност, позволявайки всеки да ги съчетае според личните си преживявания и моменти на вглъбяване, уточняват издателите и допълват: „Нюанси“ впечатлява и с изящното си графично оформление, включващо художествени фотографии на проф. Цочо Бояджиев, акварели, графики и картини на известни художници, както и рисунки с молив, въглен и туш от самия автор.

Издаването на книгата е финансирано от Министерството на културата след участие в конкурсната програма „Помощ за книгата“ през 2024 г.

Кметът на Монтана Златко Живков заяви, че книги издава този, който има какво да каже, и поздрави Мартен Калеев за това, че продължава да провокира хората да мислят. Той припомни, че Калеев е почетен гражданин на Монтана и един от най-известните местни творци.

Авторът сподели, че продължава да пише, защото не иска да има хора „захлупени от Северозапада“, а такива, които носят и пазят огънчето в себе си и търсят окуражителна дума. Калеев подчерта, че четенето на поезия е лесно, но възприемането ѝ изисква емоционална и интелектуална подготовка: „Четете нещо, хрумва ви идея, преживявате. И всеки момент е различен. В душата сякаш се гонят кълбовидни мълнии и изведнъж хаосът се подрежда, усещате истина, и ви става по-добре. Казвате си: Ето, има смисъл да търпя предизвикателствата на ежедневието, които често са нелицеприятни. Дори загубената надежда се завръща.“

Представянето книгата бе придружено от музикални изпълнения на младите таланти Ясен Лалов и Елена Стойчева.