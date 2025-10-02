Подробно търсене

Полицията образува досъдебно производство за отправени заплахи към сестрата на задържания кмет на Варна

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Полицията образува досъдебно производство за отправени заплахи към сестрата на задържания кмет на Варна
Полицията образува досъдебно производство за отправени заплахи към сестрата на задържания кмет на Варна
Снимка: БТА/Архив
Варна,  
02.10.2025 11:07
 (БТА)

Образувано е досъдебно производство за отправени заплахи срещу семейството на задържания кмет на Варна Благомир Коцев, потвърдиха за БТА от дирекцията на полицията в крайморския град.

Информацията за случилото се изтече на официалната фейсбук страница на Коцев. Там е посочено, че заплашителното послание е получено в семейния ресторант. Младеж е донесъл 4 кутии пури с еднакъв надпис и обяснил на един от служителите, че пратката е за сестрата на кмета. Тя обаче не пуши пури. Надписът върху кутиите с пури гласи „Оставете тютюнопушенето - останете живи заради близките си“.

След получаването на пратката и разговори с адвокат, за случилото се е подаден сигнал във Второ полицейско управление във Варна. На фейсбук страницата е посочено, че образуваното досъдебно производство е по чл. 144, ал. 3 от НК - за закана за убийство. Позицията е, че кутиите с пури са на брой колкото децата в семейството на Коцев, толкова са и възрастните му членове. 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:20 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация