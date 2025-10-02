Полицията образува досъдебно производство за отправени заплахи към сестрата на задържания кмет на Варна

Образувано е досъдебно производство за отправени заплахи срещу семейството на задържания кмет на Варна Благомир Коцев, потвърдиха за БТА от дирекцията на полицията в крайморския град.

Информацията за случилото се изтече на официалната фейсбук страница на Коцев. Там е посочено, че заплашителното послание е получено в семейния ресторант. Младеж е донесъл 4 кутии пури с еднакъв надпис и обяснил на един от служителите, че пратката е за сестрата на кмета. Тя обаче не пуши пури. Надписът върху кутиите с пури гласи „Оставете тютюнопушенето - останете живи заради близките си“.

След получаването на пратката и разговори с адвокат, за случилото се е подаден сигнал във Второ полицейско управление във Варна. На фейсбук страницата е посочено, че образуваното досъдебно производство е по чл. 144, ал. 3 от НК - за закана за убийство. Позицията е, че кутиите с пури са на брой колкото децата в семейството на Коцев, толкова са и възрастните му членове.