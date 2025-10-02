Никлас Фюлкруг отпадна от групата на Германия за световните квалификации с Люксембург и Северна Ирландия

Никлас Фюлкруг отпадна от разширената група на националния отбор на Германия за предстоящите световни квалификации по футбол срещу Люксембург и Северна Ирландия, съобщава агенция ДПА. Причина за това е незадоволителната форма на играча в английското първенство с Уест Хем.

Максимилиан Мителщадт и Паскал Грос също отпаднаха от състава на Германия, а левият бек Натаниел Браун получи първата си повиквателна. Нико Шлотербек пък ще се завърне в отбора, след като се възстановява дълго време от контузия.

"Две победи - това е целта ни, ако искаме да се върнем на правилния път в световните квалификации. Липсват ни някои футболисти, но сме уверени, че ще се представим по-добре от предните мачове", заяви националният селекционер Юлиан Нагелсман, цитиран от ДПА.

Германия направи незадоволителен старт на квалификациите със загуба срещу Словакия с 0:2 и победа срещу Северна Ирландия с 3:1. Бундестимът е трети в Група А, като само първенецът печели директна квота за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.