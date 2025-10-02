Арсенал преговаря с Букайо Сака за нов договор със заплата от 322 000 евро на седмица

Арсенал е готов да увеличи заплатата и да удължи договора на нападателя Букайо Сака, пише Talksport.

Според източника, "артилеристите“ са готови да плащат на 24-годишния англичанин приблизително 322 000 евро на седмица. Според Teamtalk, Арсенал вече води преговори за удължаване на договора.

Настоящият договор изтича на 30 юни 2027 г. Споразумението беше удължено преди това през май 2023 г.

През сезон 2025/26 Сака отбеляза два гола в шест мача.