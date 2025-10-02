Президентът на азербайджанската компания СОКАР призова ЕС да предостави гаранции за дългосрочни доставки на газ, за да се увеличат допълнително обемите

Азербайджан вече е допринесъл значително за енергийната безопасност на Европа, заяви президентът на азербайджанската държавна петролна компания СОКАР (SOCAR) Ровшан Наджаф, цитиран от "Тренд", при откриването на Евразийския форум КАЗЕНЕРДЖИ (KAZENERGY) в Астана.

"Увеличихме доставките на газ за Европа с приблизително 60 на сто, без да разчитаме на финансиране от Европа или ЕС. За да гарантираме обаче стабилността на тези доставки и да увеличим обемите им, трябва да разширим тръбопровода, за което се нуждаем от дългосрочни договорни гаранции от европейски купувачи, както и от подкрепата на финансовите институции от ЕС и Европа", отбеляза той.

Ровшан Наджаф обърна внимание на несигурността в европейската позиция по отношение на газа: "Битува мнение, че газът е необходим, но някои казват до 2030 г., други може би до 2035 г. Ние обаче не можем да финансираме проекти за добив на въглеводороди без ясни гаранции. Инвестициите в тази индустрия не се правят за една година доставки. Газовата индустрия изисква дългосрочни договори, за да може да инвестира в производството и да осигури доставките на газ", подчерта той.

Президентът на СОКАР потвърди готовността на компанията да увеличи обемите на износа, ако Европа предприеме реципрочни стъпки: "Готови сме да увеличим доставките на газ за Европа, но само при условие, че си сътрудничим с нашите европейски партньори. На първо място, това са дългосрочни договори, а на второ са нужни съвместни инвестиции в разширяване на инфраструктурата", каза Наджаф, цитирана от азербайджанската агенция "Тренд".

Припомняйки предишни искания от Европа, той подчерта: "Преди около три години нашите европейски партньори ни помолиха да увеличим доставките на газ. Съгласихме се да удвоим износа, но при условие на подкрепа за финансиране на разширяването на газопроводи и инфраструктура. В крайна сметка, настоящата инфраструктура, Южният газов коридор, беше построена за сметка на Азербайджан и неговите партньори. Поехме всички рискове, свързани с изпълнението на проекта, и не обмисляхме разширяването му до 2022 г. Вършехме си работата и изнасяхме газ. Но когато Европа поиска повече, това беше критичен момент за нея".

Според президента на СОКАР петролът и газът ще се използват десетилетия напред, като той смята, че търсенето на природен газ ще продължи поне до 2070 г., информира ТАСС.

На 31 декември 2020 г. Азербайджан започна търговски доставки на газ за Европа чрез Трансадриатическия газопровод, част от Южния газов коридор. Купувачи на азербайджански петрол в Европа са България, Унгария, Гърция, Италия, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Словакия, Словения и Хърватия.