За по-строга миграционна политика, която да спре нелегалната миграция към ЕС се обяви европейският консерватор Геадис Геади в София

За по-строга миграционна политика, която да спре нелегалната миграция към Европейския съюз се обяви европейският консерватор Геадис Геади, представител на Република Кипър в Европейския парламент от Партията на европейските консерватори и реформисти на изнесено заседание в София на ръководния орган на групата на Европейските консерватори и реформисти.

Проблемът с миграцията е огромен за всички европейски страни, коментира пред журналисти Геадис. Той подчерта, че нелегалните мигранти в Република Кипър са вече близо 10% от населението, което е огромен проблем. Евродепутатът заяви, че е необходима пълна координация и общи усилия между държавите-членки, за да се спрат нелегалните мигранти. Той подчерта, че трябва да се отчита разликата между нелегалните мигранти и хората, търсещи убежище.

Според Геадис много хора използват търсенето на убежище, като възможност да дойдат нелегално в Европа. Много от тях идват от Сирия, от терористични организации, което заплаха за сигурността в Европа. Ние като консерватори, трябва да намерим решение, за да спрем нелегалната миграция, заяви Геадис Геади. Ключът според него е промяна в гледната точка и в политиката по отношение на нелегалната миграция - строги миграционни правила, които ще спрат нелегалните мигранти да идват в Европа. Трябва да изпратим посланието до всички, заяви евродепутатът от Република Кипър.

През 2020 г. Геадис Геади получава степен по политически науки от Университета на Кипър. Притежава редица сертификати и дипломи в областта на туризма, международните отношения и геополитиката. От 2016 г. насам работи като парламентарен сътрудник на партията "Национален народен фронт" в Камарата на представителите на Република Кипър. От 2024 г. е член на Европейския парламент.