Европа трябва да поддържа база за производство на ядрена енергия, заяви френският евродепутат от консерваторите Никола Бай на форум в София

Европа трябва да поддържа база за производство на ядрена енергия. Това е единственият възможен начин да имаме достатъчно производство на електроенергия, за да бъдем независими, заяви Никола Бай, евродепутат от Франция, заместник-председател на групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) на изнесено заседание в София на ръководния орган на групата. Домакин на събитието в София е българският член на бюрото на ЕКР и евродепутат от "Има такъв народ" (ИТН) Ивайло Вълчев.

Днес сме в София, за да обсъдим много важни въпроси за бъдещето на Европа, за бъдещето на нашите европейски нации и по-специално въпроса за енергийната независимост, каза Бай. По думите му това очевидно е основен стратегически въпрос. Днес реиндустриализацията на някои европейски държави изискват възможно най-голяма независимост в снабдяването с електроенергия. Виждаме, че и заради войната в Украйна, европейските страни променят нещата, така че да имат собствено производство на енергия, посочи френският евродепутат.

По думите му ядрената енергия е истинската алтернатива, която позволява на Европа да си възвърне енергийната независимост. Очевидно според Бай е, че ЕС трябва да си върне енергийния микс, диверсификацията, развитието на възобновяемите енергийни източници. Но основата на нашата енергийна независимост и големият обем на производството на електроенергия задължително включва ядрената енергия, подчерта той. Това е изборът, който направи и България, това е изборът, който направи Франция, като втори по големина производител на ядрена електроенергия в света, заяви Никола Бай. Той каза, че като французин е щастлив да бъде в България днес, защото има много важно ядрено партньорство между Франция и България, особено по отношение на поддръжката на нашите електроцентрали и нашите реактори.

Никола Бай изтъкна, че ядрената енергия осигурява изобилие от енергия. Тя осигурява безопасна енергия от техническа и сигурна гледна точка и почти напълно безвъглеродна енергия. Тъй като възобновяемите енергийни източници са несигурни, непостоянни и често доста скъпи енергийни източници, трябва да поддържаме база за производство на ядрена енергия, посочи Бай. По думите му това е единственият възможен начин да имаме достатъчно производство на електроенергия, за да бъдем независими и да имаме енергия, която е достатъчно евтина, за да може да бъде достъпна за домакинствата. Защото днес има сериозен проблем с покупателната способност и не можем да имаме енергия, чиято цена е прекомерна, добави френският евродепутат.

Никола Бай е заместник-председател на групата на ЕКР и заместник-председател на Съвместната парламентарна асамблея Африка-ЕС. Специализира в областите вътрешни работи, граници, имиграция, сигурност и международна търговия.