Турски гражданин е привлечен като обвиняем за опита му да пренесе нелегално през българска граница евро с равностойност близо 200 хил. лева

Турски гражданин е привлечен като обвиняем от Териториалното отделение в Свиленград на Районна прокуратура Хасково за опит за нелегален трафик на валута през българската граница, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Обвинението срещу 62-годишния е, че не е изпълнил задължението си да декларира писмено пред българските митнически власти пренасяните през границата на страната ни парични средства в размер на 101 800 евро.

Нарушителят е задържан на 28 септември при проверка на камиона, който е шофирал, на изхода на Граничния контролно - пропускателен пункт „Капитан Андреево“.

По информация от пресцентъра на Агенция „Митници“ в свиленградското митническо звено шофьорът е декларирал, че превозваната от него стока е от Германия за Турция. Митническите инспектори са приложили метода за анализ на риска и са отклонили камиона за щателна проверка с рентген. При инспекцията в полуремаркето на камиона са отбелязани нехарактерни плътности. При последвалите действия на уплътненото място митническите инспектори са открили банкнотите евро.

Преди седмица беше съобщено от митническите власти за общо 159 480 евро с равностойност 311 915 лева, които са разкрити при два опита да бъдат пренесени през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“(ГКПП), без знанието на българските контролни власти.

От началото на годината митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали валута с левова равностойност над 10 500 000 лева , което е 5 368 564,75 евро, уточниха от пресцентъра на Агенция „Митници“.