От началото на годината са регистрирани 13 финансови измами в Смолянско, някои са за суми до 60 000 лева

От началото на 2025 г. в област Смолян са регистрирани 13 случая на финансови измами, които най-често са извършени чрез интернет и мобилни приложения, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР. За БТА тя посочи, че измамите са в различни видове валути, а някои от тях достигат значителни суми – до 50–60 000 лева.

В последните месеци в полицията се отчита увеличение на измамите, свързани с фалшиви инвестиционни платформи за търговия с ценни книжа и криптовалути. Престъпниците предлагат инвестиции чрез мобилни приложения и платформи за търговия. Жертвите са насърчавани да инвестират значителни суми, като в началото им се демонстрират изкуствено генерирани печалби, но по-късно средствата не могат да бъдат изтеглени. Комуникацията се осъществява чрез платформи като WhatsApp и Viber, а парите се превеждат към български и чуждестранни банкови сметки на физически лица. По данни на полицията реалният брой измами е по-голям, тъй като част от потърпевшите не подават сигнал – едни се чувстват засрамени, че са били подведени, а други смятат, че няма шанс да възстановят изгубените средства.

Една от най-често прилаганите схеми започва с изскачащ банер или онлайн реклама, която при клик пренасочва потребителя към канал за комуникация, където събеседникът се представя за финансов брокер или агент.

Отчита се ръст и в случаите на фалшиви банкови имейли и фишинг сайтове.