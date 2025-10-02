Подробно търсене

В пощенските станции в големите градове е възстановено плащането на сметки към "Енерго-Про"

Александра Крумова
В пощенските станции в големите градове е възстановено плащането на сметки към "Енерго-Про"
В пощенските станции в големите градове е възстановено плащането на сметки към "Енерго-Про"
Снимка: Садет Кърова, архив
София,  
02.10.2025 12:34
 (БТА)

От 2 октомври 2025 г. в пощенските станции на „Български пощи“ в големите градове е възстановено плащането на сметки към ,,Енерго- Про", съобщиха от пресцентъра на ,,Български пощи".

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи размера на компенсациите за месец август 2025 г., които ще покрият част от разходите на битовите крайни клиенти за закупена електроенергия от крайните снабдители, съобщиха от пресцентъра на регулатора през септември. За периода 1 - 31 август компенсациите са определени 49,55 лв. за мегаватчас (без ДДС) за битовите клиенти на "Енерго-Про", допълниха от КЕВР.

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:52 на 02.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация