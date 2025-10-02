В пощенските станции в големите градове е възстановено плащането на сметки към "Енерго-Про"

От 2 октомври 2025 г. в пощенските станции на „Български пощи“ в големите градове е възстановено плащането на сметки към ,,Енерго- Про", съобщиха от пресцентъра на ,,Български пощи".

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи размера на компенсациите за месец август 2025 г., които ще покрият част от разходите на битовите крайни клиенти за закупена електроенергия от крайните снабдители, съобщиха от пресцентъра на регулатора през септември. За периода 1 - 31 август компенсациите са определени 49,55 лв. за мегаватчас (без ДДС) за битовите клиенти на "Енерго-Про", допълниха от КЕВР.