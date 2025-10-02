Тържествено беше открита 90-ата академична година в Стопанската академия в Свищов

Стопанска академия (СА) „Димитър А. Ценов“ – Свищов тържествено откри новата академична 2025/2026 година. Церемонията се проведе в аулата, носеща името на първия ректор проф. Димитър Бъров, и постави началото на 90-ата учебна година.

„Това е ден, който носи радост на всички нас. 90 години – близо век, белязан с труд, усилия и енергия“, каза в словото си ректорът на Академията доц. д-р Марин Маринов. „През тези 90 години нашата Алма Матер е отгледала десетки поколения и ще продължи да бъде символ на авторитет и престиж. Пожелавам на първокурсниците и преподавателите мъдрост, увереност и високи постижения.“

На тържеството присъстваха зам.-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, зам.-министърът на туризма Павлин Петров, председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов, президентът на КНСБ Пламен Димитров, както и представители на академичния съвет и общинското ръководство.

„Тук се изграждат бъдещите икономисти и финансисти, които ще градят нашата държава. Не са много образователните институции с такава история, като академията в Свищов“, каза акад. Николай Витанов. Той пожела на студентите удовлетворение от труда им.

„България има нужда от специалисти, които могат да се развиват, но и да останат верни на националните ни ценности. Вярвам, че свищовският университет като център на икономическото образование в България ще продължи да изпълнява тази роля“, допълни Зорница Русинова.

„Вълнуващо е 20 години след последното ми посещение тук да открия 90-годишната академична година. През последните години Академията се разви и модернизира, давайки възможност на всеки да развива своите способности“, каза зам.-министърът на туризма Павлин Петров. По думите му успешният туризъм не е възможен без висококвалифицирани специалисти в сферата на финансите и счетоводството.

„Както и досега, продължаваме заедно с общи усилия да даваме най-доброто, за да може Академията да върви уверено напред и успехите й да се множат“, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Отец Михаил Миронов от Свищовска духовна околия отправи благопожелания за здраве и благоденствие. По време на церемонията бяха наградени отличниците на випуск 2021/2025 г., сред които Димитър Димитров от специалност „Счетоводство и контрол“ и Пламена Павлова от специалност „Финанси“.