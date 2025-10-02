"Синя стая" е обособена в Центъра за обществена подкрепа в Петрич

"Синя стая" е обособена в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) в Петрич. През нея вече са преминали над 20 деца. Това съобщи за БТА управителят Соня Щуркова. Тя уточни, че синята стая в Петрич се състои от две помещения – едното е предназначено за игра на децата, а другото помещение, което е отделено с тъмно стъкло, разполага с необходимата техника за наблюдение и изслушване на информацията, която детето споделя. Така наречената синя стая е специално оборудвано помещение, което се използва в случаи, когато дете трябва да даде показания в случаи, свързани с насилие, престъпление или конфликтна ситуация.

Помещението се използва не само при криминални случаи с деца от Петрич, но и за подобни случаи от Сандански и Кресна. Най-важното е детето да бъде в спокойна среда, в която да се отпусне и да се почувства защитено, каза още Соня Щуркова. Изслушването на детето се извършва при следване на съответната процедура. В процеса участват специално обучен психолог или друг експерт. Разговорът се записва с техника, за да може по-късно записът да се използва от съда или полицията, за да не се разпитва детето многократно. Използването на "синя стая" е международна практика, използвана и в България, за да се защити интересът на децата, поясниха още от ЦОП.





