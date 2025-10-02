Подробно търсене

Национален конкурс за детска рисунка „Моето любимо място за пътешествие“ обявиха в Плевен

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Снимка: БТА, архив
Плевен,  
02.10.2025 12:39
 (БТА)

Конкурс за детска рисунка „Моето любимо място за пътешествие“ организират от Община Плевен и Туристически информационен център (ТИЦ) в града. Това съобщават от пресцентъра на общинска администрация.

Инициативата е част от Програмата за развитие на туризма на Общината за 2025 г. и има за цел да насърчи интереса на децата към културното и природното богатство на България и региона, добавят от пресцентъра. 

Участие в конкурса могат да вземат деца от детските градини и училищата в страната, разпределени в две възрастови групи: от пет до 10 години и от 11 до 15 години. Рисунките трябва да бъдат са върху лист формат А3 или А4. Допустими са всички традиционни техники - акварел, темперни бои, пастели, моливи и смесени техники. Всеки участник може да изпрати една рисунка. Ще се приемат само оригинални рисунки, без рамки или паспарту. На гърба на всяка творба следва да бъдат нанесени: трите имена на участника, възраст, населено място, училище или детска градина, телефон за контакт. В кратко описание (до четири-пет изречения), детето трябва да обясни защо е избрало съответната дестинация. 

Оценяването ще се извърши от жури в състав Емил Иванов – график и преподавател в Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ - Плевен, Владимира Йорданова - художник и галерист, Николай Неделчев-Кокала - художник и председател на Дружеството на плевенските художници към Съюза на българските художници (СБХ).

Организаторите казват още, че журито ще оценява творбите за творчески подход и оригиналност, съответствие с темата и художествено изпълнение. За първо, второ и трето място във всяка възрастова група са предвидени специални награди - арт материали и туристически аксесоари.

Крайният срок за изпращане на творбите е 20 октомври. Награждаването на победителите ще се състои на 30 октомври. Творбите се предават лично в Туристически информационен център - Плевен, по пощата или чрез куриер. 

Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на официалната фейсбук страница на ТИЦ – Плевен. Най-добрите творби ще бъдат подредени в или пред центъра.  

/ТС/

