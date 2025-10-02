Кешът у нас все още доминира, но как тенденциите се променят, ще бъде обсъдено на конференция за дигитални плащания в София

На 7 октомври в "Интер Експо Център" ще се състои конференцията за дигитални плащания "Диджи пей" (DIGI PAY), съобщават организаторите на събитието.

Кешът у нас все още доминира, но над един милион клиенти вече са регистрирани за blink незабавните плащания по мобилен номер. Ръстът на клиентите на преводите по мобилен номер е с над 30 на сто на годишна база към август спрямо година по-рано, реализираните преводи са за близо 500 млн. лв. за 2025 г. За август незабавните плащания по мобилен номер са с двойно увеличен обем и брой преводи, информират организаторите на конференцията, като се позовават на информация от системата БОРИКА.

Според прогноза на компанията "Джунипер Рисърч" (Juniper Research) до 2029 г. A2A плащанията (директни плащания между две сметки - без карти, без посредници, без такси) ще достигнат 186 млрд. трансакции годишно.

На DIGI PAY 2025 ще бъде анонсирано как България ще се включи в незабавните SEPA преводи на фона на предстоящото приемане на България в еврозоната. На живо ще се включи компанията, която дава заявка да бъде единната платформа за плащания в Европа - Европейската инициатива за плащания (European Payments Initiative), с решението Wero, което обхваща Централна Европа - Франция, Германия, Белгия. Друго ключово дружество е "Бизум" (Bizum) - най-голямото приложение за незабавни плащания в ЕС с над 30 млн. потребители, което обхваща Южна Европа - Испания, Италия, Португалия, посочват организаторите.

Модератор ще бъде директорът на Националната картова и платежна схема Стоилка Арсова. Тя сподели, че с влизането на България в еврозоната и включването ни в европейската платежна система се откриват нови възможности за позициониране на съвместими платежни инструменти при търговеца, като услугата blink P2P e основополагаща, всички регистрирани клиенти ще получат достъп до новите услуги с добавена стойност с бранда blink.

На DIGI PAY основният провокиращ дебат ще бъде ще изместят ли незабавните плащания тези с карта, пише в съобщението.

Европа притежава богатство от платежни решения, но също така и значителна фрагментация. Ключът не е да се наложи единна система, а да се свържат съществуващите по европейски стандарти, като например SEPA, коментира Фернандо Родригес Ферер, заместник-директор в отдел "Международно разширяване" в компанията "Бизум". Предизвикателството се състои в хармонизирането на различните регулаторни рамки, гарантирането на сигурността на всички системи и най-вече в ефикасното използване на съществуващите инфраструктури, допълни той.

