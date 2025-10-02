В област Монтана 400 души са получили достъп до електронното си здравно досие по време на тазгодишната кампания на РЗИ

В област Монтана над 400 души са получили достъп до електронното си здравно досие по време на тазгодишната кампания за популяризиране на приложението еЗдраве на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), съобщиха от институцията.

През тази година кампанията за популяризиране на електронното здравно досие и мобилното приложението еЗдраве се състоя от юли до септември. По време на провеждането и мобилни екипи от служители на РЗИ са обхванали всички 11 общини в област Монтана. На изнесените си работни пунктове в различните населени места те са съдействали на 330 граждани при сдвояването на електронните здравни досиета с мобилните устройства на желаещите. Най -голям интерес е проявен в Монтана, Георги Дамяново, Чипровци, Вълчедръм и Бойчиновци. На място в Здравната инспекция приложението еЗдраве са регистрирали 70 души.

Кампанията на РЗИ за достъп до електронно здравно досие започна през 2024 година. От началото и до момента над 1000 души, в област Монтана, са инсталирали еЗдраве на мобилните си телефони, посочиха от инспекцията в областния град.

Регионална здравна инспекция – Монтана продължава да сдвоява електронни здравни досиета с мобилни устройства на желаещите, като за целта е необходимо те да посетят на място инспекцията, да разполагат с предварително инсталирано мобилно приложение еЗдраве /напълно безплатно от Google Play или APP Store/ и лична карта, необходима за извършване на регистрацията.