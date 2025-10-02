Подробно търсене

Първи сняг падна в Албания

Магдалена Димитрова
Снимка: Peter Komka/MTI via AP. Снимката е илюстративна.
Тирана,  
02.10.2025 11:04
 (БТА)

Зимата в Албания дойде, пише албанският информационен портал "Шчиптаря", като съобщава, че първият сняг в страната е паднал в Кукъс, в планинските части на Североизточна Албания.

Медията публикува снежни кадри от село Шищевец в област Кукъска гора, като същевременно информира, че няма проблеми с придвижването на превозните средства в планинския район.

Според информация на портала "Ляпси" сняг е покрил, освен Шищевец, и селата Запод, Топоян, Грюк-Чая, Арън и Калис в Кукъско.

Албанските власти призовават водачите на автомобили да бъдат внимателни заради възможни заледявания по пътищата.

/СУ/

