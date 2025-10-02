Първи сняг падна в Албания

site.btaПърви сняг падна в Албания
Зимата в Албания дойде, пише албанският информационен портал "Шчиптаря", като съобщава, че първият сняг в страната е паднал в Кукъс, в планинските части на Североизточна Албания.
Медията публикува снежни кадри от село Шищевец в област Кукъска гора, като същевременно информира, че няма проблеми с придвижването на превозните средства в планинския район.
Според информация на портала "Ляпси" сняг е покрил, освен Шищевец, и селата Запод, Топоян, Грюк-Чая, Арън и Калис в Кукъско.
Албанските власти призовават водачите на автомобили да бъдат внимателни заради възможни заледявания по пътищата.
/СУ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина