ОБНОВЕНА Израел каза, че е атакувал командири на иранските сили "Кудс" в Бейрут; броят на жертвите в хотел в ливанската столица достигна 4

Иво Тасев
Илюстративна снимка: развалини на хотел, поразен от израелски удар, в околностите на ливанската столица Бейрут, 4 март 2026 г. Снимка: АП/Hussein Malla
Бейрут,  
08.03.2026 02:45 | ОБНОВЕНА 08.03.2026 03:50
 (БТА)
Израелската армия обяви днес, че е атакувала висши командири на ливанския клон на елитните ирански сили "Кудс" към Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) в столицата на Ливан - Бейрут, предаде Ройтерс.

По-рано световните агенции предадоха, че е нанесен удар по хотел "Рамада" в центъра на Бейрут. Ройтерс първо информира, че жертвите са най-малко 2.

Франс прес впоследствие съобщи, че броят на загиналите вече е 4, а ранените - поне 10. Агенцията се позова на информация на ливанското министерство на здравеопазването.

Фотограф на АФП отиде в близост до крайбрежния хотел и видя стая с разбити прозорци, докато силите за сигурност отцепваха района.

Израелската армия обяви по-рано, че е започнала нова „вълна от удари“ срещу Бейрут, като посочи, че атаките са насочени към южните предградия на ливанската столица -  бастион на проиранското ливанско шиитско движение "Хизбула".

Това е първата атака в сърцето на Бейрут, откакто се възобнови въоръженият конфликт между Израел и "Хизбула", посочва Ройтерс.

Ливан бе въвлечен в обхващащата все повече места в Близкия изток война срещу Иран, започнала със съвместната израелско-американска операция преди 8 дни, обръща внимание Ройтерс. Това се случи в понеделник, след като "Хизбула" изстреля ракети и насочи дронове срещу израелска територия.

Израелската армия отговори с вълна от удари в южната и в източната част на Ливан, както и в околностите на столицата Бейрут.

/ИТ/

