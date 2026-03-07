Подробно търсене

Министърът на финансите на Румъния е участвал днес в пътнотранспортно произшествие с двама леко ранени

София Георгиева
(Илюстративно изображение) Снимка: Мартина Ганчева/БТА
Букурещ,  
07.03.2026 16:34
 (БТА)

Министърът на финансите на Румъния Александру Назаре е участвал днес в пътнотранспортно произшествие с двама леко ранени в столицата Букурещ, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на съдебни източници.

Катастрофата е станала около 11:10 ч. на бул. „Николае Бълческу“ в румънската столица. Двама души са пострадали леко и са поискали да бъдат превозени до болница за оказване на медицинска помощ, съобщи Пътна полиция.

Водачите на катастрофиралите автомобили са били тествани за алкохол, като резултатите от проверката са отрицателни.

Разследването за установяване на точните обстоятелства около инцидента продължава, информира Аджерпрес.

/СГ/

