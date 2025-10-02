Достъпът до Витоша е осигурен, обстановката е спокойна, съобщи кметът на София Васил Терзиев

Първи сняг падна днес на Витоша. По разпореждане на Столичната община е извършено опесъчаване и обработка на двата основни планински пътя – от кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“ и от кв. „Бояна“ до местността „Златните мостове“, съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук. Към момента обстановката е спокойна, няма данни за паднали клони или други усложнения, възпрепятстващи движението, съобщиха от Общината.

От общинската администрация уточниха, че в нощните часове пътищата до „Алеко“ и „Златните мостове“ се затварят временно – от 3:00 ч. до 7:00 ч., за да се осигури цялостно и безпрепятствено почистване и разширяване на платната. Общинската администрация продължава да следи ситуацията и поддържа готовност за реакция.

По думите на Терзиев бързата реакция е резултат от въведената през миналата зима реформа в организацията и контрола на снегопочистването. Сред мерките са повишен контрол и санкции при некачествено почистване, по-високи изисквания към техниката, нощно затваряне на пътищата за цялостно почистване, като е създадена координация между Общинска полиция, АПП, ЦГМ, ски училища и хижари, както и превантивно премахване на опасно надвиснали дървета по пътните участъци.

„Работим за това достъпът до Витоша да бъде безопасен и удобен целогодишно“, заяви Терзиев и призова шофьорите да бъдат оборудвани със зимни гуми и вериги, както и да спазват указанията на органите на терен.

Кметът посочи, че достъпът до планината е от ключово значение за столичани, тъй като тя е едно от най-посещаваните места за отдих и спорт в България.

Вчера от Столична община предупредиха, че се очакват интензивни валежи и променливо време на Витоша в следващите два дни. Те призоваваха туристите и всички любители на планината да бъдат изключително внимателни и да съобразяват своите планове с метеорологичните условия.