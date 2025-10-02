Подробно търсене

Спас Стамболски
Унгария обяви сделка за доставка природен газ от френската компания "Анжи" след 2028 г.
Снимка: AP/Darko Vojinovic, архив
Будапеща,  
02.10.2025 11:09
 (БТА)

Унгария ще купи общо 4 милиарда кубически метра природен газ от френската енергийна компания "Анжи" (Engie) между 2028 и 2038 г., заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, предаде Ройтерс.

"Това ще служи като важен стълб за енергийната сигурност на Унгария", каза Сиярто, след като представители на "Анжи" и унгарската ЕмВиЕм (MVM) подписаха сделката в Будапеща.

