Унгария обяви сделка за доставка природен газ от френската компания "Анжи" след 2028 г.

Унгария ще купи общо 4 милиарда кубически метра природен газ от френската енергийна компания "Анжи" (Engie) между 2028 и 2038 г., заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, предаде Ройтерс.

"Това ще служи като важен стълб за енергийната сигурност на Унгария", каза Сиярто, след като представители на "Анжи" и унгарската ЕмВиЕм (MVM) подписаха сделката в Будапеща.