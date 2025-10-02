Вялата динамика в промишлеността забавя дългосрочния растеж в Германия, според "Ифо"

Вялата динамика в промишлеността е един от най-важните фактори, обясняващи отслабването на икономически растеж в Германия през последните 50 години, сочат резултатите от проучване на мюнхенския институт "Ифо" (ifo), изпратени до БТА. "Автомобилната индустрия, машиностроенето и тясно свързаните с промишлеността услуги като например лизингови дейности или консултации по управлението, имат основна роля за забавянето на икономическия ръст", заяви икономическият изследовател на "Ифо" Роберт Леман.

Германският икономически растеж се е забавил значително през последните 50 години. Ако през 70-те години на миналия век обемът на производството все още е нараствал с почти 3 на сто годишно, то икономическият растеж в годините преди пандемията е бил само около 1,5 на сто. Около половината от този спад може да се обясни със забавяне на темпа на растеж в ключови промишлени сектори.

Силната взаимозависимост между отделните икономически сектори води до това, че слабостите в отделните сектори бързо се отразяват на икономиката като цяло. "Ако ключовите сектори при доставките регистрират забавяне на растежа, то това се разпростира върху икономиката като цяло чрез производствените вериги", обяснява изследователят на "Ифо" Лара Царгес. Един пример за това е строителната индустрия: Въпреки че делът ѝ в общата икономика е малък, тя е допринесла значително за забавянето на дългосрочния растеж след обединението на Източна и Западна Германия, тъй като много други сектори зависят от нейните резултати.

Според изследователите средният икономически растеж в Германия вероятно ще отслабне още повече през идните години и почти ще спре. "Демографската ситуация в Германия ще продължи да се влошава, което ще доведе до значителен недостиг на работна сила във всички области", заключават изследователите на мюнхенския институт.