Компаниите в Германия продължават да съкращават работни места през септември, отчита "Ифо"

Марин Милков
Снимка: AP/Martin Meissner
Мюнхен,  
26.09.2025 10:41
 (БТА)

Компаниите в Германия планират да наемат по-малко нови служители и да продължават да съкращават работни места. Това посочва мюнхенският институт за икономически изследвания "Ифо" в заключенията от най-новото си проучване, получени в БТА.

Барометърът за заетостта на мюнхенския институт се понижи до 92,5 пункта през септември спрямо 93,8 пункта през август – най-ниското ниво от юни 2020 г.

"Настроението на пазара на труда остава мрачно", заяви Клаус Волрабе, ръководител на проучванията в института, като допълни, че "тъй като към момента (икономическото) възстановяване не се е осъществило, много компании прекратяват да наемат нови служители".

"Съкращенията на работни места са по-скоро постепенни, като не се запълват свободни позиции", каза Волрабе, като отчете, че "в момента не отчитаме големи вълни от съкращения".

Барометърът за заетостта на мюнхенския институт спадна леко в индустрията, като по-специално в автомобилната промишленост и машиностроенето се планира свиване на персонала. Показателят спадна осезаемо при доставчиците на услуги. Отделни компании в транспортния и логистичния сектор вече обявиха съкращения на работна сила. В строителната сектор броят на служителите понастоящем като цяло е стабилен - почти няма промени. Ситуацията обаче е различна в търговията, където компаниите осезаемо намаляват работната си сила, отчита "Ифо".

