Софийската градска прокуратура предлага административно наказание за обвиняем за опетняване на знамето на ЕС в София през февруари

Софийската градска прокуратура (СГП) предлага административно наказание за обвиняем за престъпление против републиката, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Става дума за обвиняемия М. М., привлечен към наказателна отговорност за опетняване на знамето на Европейския съюз (ЕС), като на 22 февруари, около 13:30 ч. в София, на площад „Княз Александър I“ № 1, пред сградата на Българска народна банка (БНБ), го запалил и то било унищожено.

Според прокуратурата доказателствата по делото установяват, че запаленото знаме носи белезите на знамето на ЕС. Назначена по делото комплексна експертиза дава заключение, че дори при липса на точно геометрично построение и прецизно идентифициране на стойностите на цветовете, наличните белези са достатъчни за разпознаване на знамето на Съюза.

В случая са налице предвидените в закона основания за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия с налагане на административно наказание, защото обвиняемият е неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, няма подлежащи на възстановяване имуществени вреди.

Първоначално повдигнатото обвинение предвиждаше наказание лишаване от свобода до две години или глоба до три хиляди лева, допълват от СГП.

Делото е насрочено от Софийския градски съд за разглеждане в открито заседание.

Обвинението срещу М.М. беше повдигнато в края на февруари.

По време на протеста за запазване на българския лев, организиран от партия "Възраждане" пред Българската народна банка (БНБ), символично бяха запалени чучела с лицата на Валдис Домбровскис, Кристин Лагард, Паскал Донахю, съобщиха тогава от партията. Беше запален и европейският флаг. „Това действие е символ на непоколебимото желание на протестиращите да запазят лева на всяка цена", посочиха от формацията.