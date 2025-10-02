Фолклорен танцов ансамбъл „Самоков“ отпразнува десетата си годишнина с празничен спектакъл „Корени и криле“. Той се състоя в салона на читалище-паметник „Отец Паисий – 1859“.

Самодейците представиха за един час народни танци от всички фолклорни области на България. На сцената се качиха както малки, така и големи участници, а най-малкият бе едва на година и половина. Ръководител на ансамбъла е хореографът Борислав Искрев.

В края на тържеството председателят на читалището Стоян Пашов пожела на ансамбъла още много успешни години. Той изрази надеждата самодейците да се изявяват на множество сцени и връчи почетен плакет на ръководителя Борислав Искрев. Всички участници също получиха награди.

Поздравления отправи и заместник-кметът на общината Станимира Давидова. Тя отбеляза, че пред участниците стоят много месеци труд, но от тях излъчва топлината на семейството. По думите ѝ чрез танците си самодейците доказват, че българските традиции ще останат живи. Давидова прочете и поздравителен адрес от името на кмета Ангел Джоргов.

Ръководителят Борислав Искрев отбеляза, че десетте години са минали много бързо, но са били изпълнени с множество емоционални моменти. Той подчерта, че успехът е плод на съвместни усилия и благодари на всички, които са допринесли за реализирането на спектакъла, както и на хората, които са го подкрепяли през годините. Добавено бе, че участниците са представили нови носии, пристигнали само ден преди представлението.

Както съобщи БТА, спектакълът „Корени и криле“ е посветен на България и рода. Той се фокусира върху невидимите нишки, които ни свързват през поколенията, и включва танци от всички етнографски области на страната. В спектакъла участват хора от различни възрастови групи. „Корени и криле“ съчетава танци, слово и музика в смислова цялост. Коренът символизира силата, а крилата – мечтите, които младите трябва да получат. В същото време коренът остава важен, за да се връщат участниците към Самоков.