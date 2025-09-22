Радио Свободна Европа: Руският „Газпром“ на практика излиза от структурата на собственост на петролната компания на Сърбия НИС

Руската компания „Газпром“, гигант в търговията с газ, на практика се е оттеглила от собствеността на петролната компания на Сърбия НИС, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания „Интелиджънс“ (Intelligence), съобщи сръбската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ), като се позова на данни, публикувани на уебсайта на Белградската фондова борса.

НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ в началото на януари т.г. поради връзката ѝ с руската "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна.

„Газпром“, която не е обект на американски санкции срещу НИС, защото притежава голям дял в „Газпром нефт“, е прехвърлила около 11,3 процента от акциите на НИС на "Интелиджънс", за която не е известно дали е под американски санкции, отбелязва РСЕ.

НИС е изложена на риск да бъде ударена от американски санкции, чието въвеждане беше отложено от САЩ шест пъти, откакто бяха обявени в началото на годината, поради така наречения „вторичен риск“ заради връзката ѝ с „Газпром нефт“, която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна.

След налагането на санкциите „Газпром нефт“ прехвърли около 5 процента от дела си в НИС на компанията майка „Газпром“, с което делът на „Газпром нефт“ в сръбската петролна компания падна под 50 процента, припомня РСЕ. От друга страна, „Газпром“ притежаваше около 11 процента.

Според документи, публикувани на Белградската фондова борса в петък, 19 септември, акционерното дружество "Интелиджънс", базирано в Санкт Петербург, е преминало прага на значителен дял от 10 процента, като е придобило малко над 11,3 процента от акциите, което му дава 18 433 297 гласа в НИС.

Делът на „Газпром нефт“ в НИС е около 44,9 процента, а държавата Сърбия има 29,9 процента. Част от акциите принадлежат и на по-малки акционери.

„Газпром нефт“ е собственост на руския петролен гигант „Газпром“, който контролира около 95 процента от дъщерното си дружество, специализирано в петрол и нефтопродукти.

Новината за промяната в структурата на собствеността на НИС беше публикувана за първи път в неделя от сръбското списание „Неделеник“, пише още Радио Свободна Европа.

В същия ден, в който бяха прехвърлени акциите – 19 септември – НИС обяви, че е подала ново искане до Министерството на финансите на САЩ за отлагане на налагането на санкции срещу компанията.

Санкциите срещу НИС бяха наложени на 10 януари т.г. поради т. нар. „вторичен риск“ заради връзката ѝ с руската „Газпром нефт“, но прилагането им беше отлагано шест пъти въз основа на искане на НИС до Министерството на финансите на САЩ. Последно те бяха отложени за 26 септември.

Сръбският президент Александър Вучич заяви в петък, че не е сигурен доколко е реалистично санкциите срещу НИС да бъдат отложени отново.

„Опасявам се, че няма да има повече от това (отлагане на американските санкции срещу НИС) и се страхувам, че ще се окажем в изключително трудна ситуация. Ще направя всичко възможно по време на разговорите с Марко Рубио“, каза Вучич, който скоро ще се отправи към Ню Йорк за Общото събрание на ООН, където според съобщението му се очаква да се срещне с държавния секретар на САЩ.

През януари Вучич заяви, че „се търси пълно излизане на Русия от собствеността на НИС“, което ще изисква трансформация на собствеността.

Директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович заяви в началото на август, че Сърбия ще купи компанията, но руската страна е заявила, че НИС не се продава.