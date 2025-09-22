Велосипедното състезание „Детско маунтинбайк предизвикателство“ събра повече от 150 участници в Троян. Организатори на мероприятието, което се провежда за четвърта поредна година, са членовете на колоездачен клуб „Троянски кон“, с подкрепата на Община Троян.

„Това, което мотивира членовете на „Троянски кон“ да организираме тези състезание, е желанието да запалим децата за спорта, да привлечем все повече и повече подрастващи да се занимават с колоездене, и разбира се, децата много да се забавляват“, каза за БТА Румен Варчев, член на велоклуб „Троянски кон". Интересът нараства, особено след като през миналата година в града беше изградено Pump track трасе, каза той. По думите му планинското колоездене си остава все още мъжки спорт и като цяло повече момчета, отколкото момичета проявяват интерес към състезанието.

Малките колоездачи мериха сили разделени по възрастови категории през една година, като се започва от най-малките с баланс колелета до участници на навършени 14 години. Момичетата и момчетата младша и старша възраст преминаха по технически по-сложното трасe Pump Track за тренировки на клуба, докато по-малките караха по маркиран и обезопасен маршрут в рамките на лесопарк „Турлата“.

„Това е любимото състезание на дъщеря ми Радост, важно е за нея, чака го с нетърпение всяка година. За мен като родител е важно тя да бъде част от всякакъв подобен тип активност в общината, за да можем да възпитаваме едни будни деца, които да помагат на обществото да се развива“, каза за БТА Иван Стоянов, чиято осем годишна дъщеря участва за трети път в състезанието.

По думите на Цветомир Ангелов, родител на друг участник, състезанието става все по-добре организирано и многолюдно. Според него направено е всичко възможно за ограничаване на рисковете при каране до минимум. Безопасността на малките участници на място е подсигурена и от екип на Планинска спасителна служба (ПСС) – отряд Троян, посочиха и организаторите.

Всички участници получиха подаръчни пакети, осигурени от спонсорите, а най-добрите трима във всяка категория - купи и медали, а на томбола беше изтеглена голямата награда – велосипед.