Сайнс и Льоклер се прибраха в Монако с ван заради лошото време

Бившите съотборници във Ферари Шарл Льоклер и Карлос Сайнс, наеха ван и се прибраха заедно в Монако, след като полетът им от Баку от Гран При на Азербайджан във Формула 1 кацна в Италия поради лошо време, съобщи Ройтерс.

Льоклер, който завърши разочароващо девети в неделното състезание в Баку, докато Сайнс беше трети за първия подиум във Формула 1 за Уилямс от 2017 г. насам, публикува бързо нобиращо популярност видео в Инстаграм от импровизираното пътуване.

"И така, след много труден уикенд в Баку си мислех, че не може да стане по-лошо, но...“, каза Льоклер в тъмнината, преди камерата да се завърти, за да покаже как автомобилът влиза в тунел.

Сайнс, който беше на волана, подхвана историята: "Бяхме отклонени заради буря, не можахме да кацнем в Ница. Затова кацнахме в средата на Италия, наехме ван и сега сме на път за Монако. Пътят е около два часа, но ние ще стигнем за час и половина“, пошегува се испанецът, който загуби мястото си във Ферари за сметка на седемкратния световен шампион Люис Хамилтън в края на миналата година.

Хамилтън все още не е стъпвал на подиума с новия си отбор в 17 състезания.