Седмото издание на Национален конкурс за авторска приказка беше обвявено в Стара Загора

Седмо издание на Националния литературен конкурс за авторска приказка обявиха старозагорското Народно читалище „Родина“, Клуб „Млад писател“ и вестник „Тeen’s paper”. Това съобщиха на официалната си страница от Народно читалище „Родина“.

Темата на тазгодишното издание е „Хитър Петър и изкуственият интелект“. В конкурса могат да участват всички пълнолетни творци без ограничение на възрастта. Всеки автор може да участва с по една творба до 1000 думи. Целтa на конкурса е да провокира творческата мисъл у авторите и да открива талантливи приказници в българската литература, казват организаторите.

Произведенията ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Крайният срок за изпращането на текстовете е 30 септември, а награждаването на отличените ще бъде по време на Есенните литературни дни,на 30 октомври, в къща музей „Гео Милев“. По време на церемонията ще има щанд за продажба на книги, издадени от присъстващите автори.