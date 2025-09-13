В област Търговище продължават ремонти в училища, но те няма да попречат за осъществяване на учебния процес, казаха от РУО

В област Търговище и след 15 септември ще има продължаващи ремонти в училища. Дейностите няма да попречат за нормалното откриване на учебната година и осъществяване на учебния процес, съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) Елка Станчева.

Продължават ремонтите в две държавни училища към Министерството на образованието и науката (МОН), както и в четири общински. В Специално училище за ученици с увреден слух (СУУУС) "Свети Иван Рилски" - Търговище се извършва вътрешен ремонт на общежитието. Дейностите са по инвестиционната програма на МОН, уточниха от РУО. Другото държавно училище е Професионалната гимназия по техника и лека промишленост (ПГТЛП) в Попово. Там се работи по ремонт на санитарни възли на третия етаж, а финансирането е по националната програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", Модул 3 "Създаване на достъпна архитектурна среда".

Ремонти има в две общински училища в Търговищко, како и в в по едно на територията на общините Попово и Омуртаг.

В областния град ремонтни дейности има във Второ средно училище (СУ) "Проф. Никола Маринов". Проектът е „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост - бенефициент Община Търговище. Извършва се основен ремонт на училищната сграда. Учениците от първи до трети клас ще учат в Четвърто основно училище "Иван Вазов", а тези от четвърти до 12 клас ще продължат да учат в сградата на Второ СУ.

Строители са на терен и в Трето ОУ "П. Р. Славейков" – Търговище. И там дейностите са по проект „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост с бенефициент Община Търговище. Учебната година ще бъде открита в Спортно училище "Никола Симов" в града. За цялата учебна 2025-2026 година учениците от първи и втори клас ще се обучават в СУ "Н. Симов", учениците от трети до седми клас в Първо СУ "Св. Седмочисленици".

В Попово в ремонт е Профилирана гимназия "Христо Ботев", който се осъществява по проект „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост - бенефициент Община Попово. Извършва се основен ремонт на училищната сграда - подмяна на дограма, изграждане на нова отоплителна инсталация. Предстои полагане на външна изолация, подмяна на подови настилки, ремонт на санитарни помещения и ВиК инсталация, покрив. Създадена е организация учениците да учат в училището, уточни Елка Станчева.

И в Омуртаг в ОУ "Акад. Даки Йорданов" се работи по проект от Националния план за устойчивост и възстановяване. Тече основен ремонт на училищната сграда по проект „Модернизация на образователна среда”, по който училището е одобрено. Ще има подменена дограма и нова отоплителна инсталация. Предстои полагане на външна изолация, подмяна на подови настилки, ремонт на санитарни помещения и ВиК инсталация, покрив.

От РУО в Търговище припомнят, че с решение на Общинския съвет в Омуртаг и Заповед на кмета на община Омуртаг е решено през учебната 2025-2026 г. учениците от V и VІ клас на ОУ "Акад. Даки Йорданов" да се обучават в сградата на Първо начално училище "Христо Смирненски", а учениците от VІІ клас - в сградата на ПГ "Симеон Велчев".

Елка Станчева каза още, че през летните месеци са извършени ремонти и в други образователни институции в региона. В ПГИИ "Джон Атанасов" в Търговище по Оперативна програма „Региони в растеж“ бе ремонтирана сградата. Изцяло нов облик има и Първо СУ "Свети Седмочисленици" в града. Елитното училище бе ремонтирано по проекта „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост - бенефициент Община Търговище. Подменена е дограмата, изградена е нова отоплителна инсталация. Има нова външна изолация, подменени са подовите настилки, ремонтирани са санитарни помещения и ВиК инсталация, покрив.

В ОУ "Никола Й. Вапцаров" в омуртагското село Врани кон ремонтните дейности са по Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони. Положена е фотоволтаична система 30 kW на покрива на училището с включена акумулаторна станция. Подновена е системата за отопление с котли на пелети, вградена е система за водородно-кислородно обогатяване в парното отделение.

На прага на новата учебна година от РУО информираха, че във всички училища от област Търговище са изградени или предстоят довършителни дейности СТЕМ центрове със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост "Училищна СТЕМ среда".

В момента се извършват ремонтни работи в Детската градина „Осми март“ в Търговище, в детските градини „Здравец“ „Слънце“ в Попово. Децата са насочени в сгради на други детски градини.