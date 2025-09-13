Изложба в София отбелязва Световния ден на първата помощ

Изложбата „Оказване на първа помощ“ ще бъде открита на 13 септември сутринта в галерията на открито - кино „Кабана“, в парка пред НДК. Експозицията може да бъде разгледана до 19 септември, съобщават организаторите.

Българският Червен кръст и Националната художествена академия, със съдействието на Столична община, представят изложба с 29 плаката на тема „Оказване на първа помощ“. В събитието освен представяне на изложбата, е включена и демонстрация на първа помощ при ПТП (велосипед/тротинетка) от доброволци на Столичната организация на БЧК. След това ще има „Жива верига на първата помощ“ – символ на солидарност и съпричастност.

Автори на плакатите са Сонислав Любенов, Никол Любомирова, Дария Рангелова, Ния Стоилова, Аделина Златарева, Анна Ячева, Константин Лайдов, Кристина Тепавичарова, Гергана Янкова, Полина Георгиева, Йоана Любенова, Виктория Илиева, Илияна Банева, Ралица Вълева, Силвия Иванова, Николай Йонков, Еердубаолеген, Стиляна Стоева, Десислава Фучаджиева, Ивет Петрова, Виктория Иванова, Димитър Иванов, Пролет Борисова, Лора Стойкова, Надежда Бурджева.

„Експозицията показва креативния поглед на студентите от специалност „Плакат и визуална комуникация“ (НХА София и филиал Бургас), които преминаха специално обучение по първа помощ с доброволци на БЧК. Вдъхновени от мисията за спасяване на човешки животи, младите автори създадоха послания за значението на първата помощ – една от ключовите дейности на Международното движение на Червения кръст“, казват от екипа.

Те уточняват, че изложбата е съвместна инициатива на Българския Червен кръст, Националната художествена академия и Столична община. Проектът е част от Националната програма за отбелязване на Световния ден на първата помощ.

/ВСР