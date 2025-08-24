Подробно търсене

Оригинални вещи на Васил Левски ще бъдат показани днес в Националния военноисторически музей

Плакатът на инициативата „Семеен уикенд“. Снимка: НВИМ
София,  
24.08.2025 06:00
 (БТА)

Образователна програма „Васил Левски и неговата тайна организация“ ще се проведе днес, 24 август, в Националния военноисторически музей (НВИМ). Събитието е част от програмата „Семеен уикенд“ на музея, съобщават от екипа.

В образователната програма екипът ще разкаже на посетителите какви мерки предприема Апостола на свободата, за да запази в тайна Вътрешната революционна организация, какви шифри, псевдоними и тайни места са използвали той и доверените му хора.

„В музейния тур, потопени в автентичната атмосфера на епохата, участниците ще видят оригинални вещи на Васил Левски и ще разберат повече за тяхната история и пътят им до музейните експозиции“, казват от НВИМ.

Както БТА писа, в програмата на Националния военноисторически музей (НВИМ) тази събота ще се проведе играта „Мисия разузнавач“. В нея семействата ще решават загадки, ще разберат кой е главнокомандващият в семейството и докато се забавляват, ще научат любопитни факти за българска войска. За да е пълно удовлетворението от изпълнението на мисията – най-бързите, които открият точните координати на една от бойни машини от външната експозиция, ще могат първи да влязат и да я разгледат отвътре.

/ВСР

/АКМ / ВБ/

