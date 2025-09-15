Общо 1134 първокласници ще прекрачат прага на училищата в област Добрич през новата учебна година

През новата учебна година 1134 първокласници ще прекрачат прага на училищата в област Добрич. Това съобщиха за БТА от Регионалното управление на образованието. Учениците, които ще влязат в класните стаи за първи път тази година, са с 49 по-малко в сравнение с миналата. Те са разпределени в 75 паралелки.

По данни на РУО най-голям е спадът на броя на първокласниците в град Добрич. За тази учебна година те са 614, при 638 през учебната 2024-2025 г., което е с 24 деца по-малко. Само в две от осемте общини в областта се увеличава броят на първокласниците в сравнение с миналата година. В община Крушари ще има 4 деца повече, а в Тервел ще влязат в училище 12 деца повече от миналата година. В останалите шест общини тенденцията е към намаляване.

Учениците в област Добрич за новата учебна година са 13 752. Те са със 172 по-малко в сравнение с учебната 2024-2025 г. Това е приблизително шест паралелки по-малко. Най-голямото намаление на броя ученици отново е в град Добрич, където учениците са с 85 по-малко в сравнение с миналата учебна година. Увеличение с 5 ученици се отчита в община Крушари.

Общо 65 са училищата в областта, като шест са държавни, три училища са частни и 56 са общински. Всички са в готовност за началото на учебната година като обезпеченост на учебния процес и като материална база. Около 1800 са учителите.

От РУО посочват още, че към момента в две учебни заведения има по-мащабни ремонтни дейности. Това са Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ (ФСГ) в Добрич и Средно училище „Асен Златаров“ (СУ) в Шабла. Във ФСГ ремонтът няма да влияе на учебния процес, а в СУ „Асен Златаров“ са взети мерки за организация на учебните занятия до приключването на ремонтните дейности, които са по проект на Община Шабла.

През тази година в училищата в област Добрич ще влязат и 1083 дванадесетокласници. Те са с 63 повече от миналата година.

Една закрита паралелка има след първо класиране след седми клас. Тя е в Професионална гимназия по техника и строителство "Михаил Василиевич Ломоносов" - Добрич.

След четвърто класиране също е закрита една паралелка в Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост в Добрич.

Реализирани са 48 паралелки от 50 планирани според държавния план-прием, каза за БТА в края на месец август началникът на РУО - Добрич Светлана Василева. След четвърто класиране средната запълняемост на паралелките в областта е 20 ученици, но в повечето училища има маломерни паралелки под 18 ученици. Това са Природо-математическата гимназия „Иван Вазов“, Професионалната гимназия по туризъм „Пейо К. Яворов“, Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“, Професионалната гимназия по аграрно стопанство и Обединено училище „Йордан Йовков“ в Добрич, Средно училище „Христо Ботев“ и Средно училище „Христо Смирненски“ в Балчик, Професионалната земеделска гимназия „Климент Тимирязев“ в Каварна, Професионалната гимназия по техника и облекло „Дочо Михайлов“ в Тервел и Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ в Генерал Тошево.