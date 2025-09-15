Намалява броят на първокласниците в Русенско през последните три години

Броят на първокласниците в Русенско намалява през последните три години. Ако през учебната 2023/2024 г. те са били 1540, а през миналата - 1517, то през тази ще бъдат 1485, съобщи за БТА началникът на Регионалното управление на образованието в крайдунавския град д-р Росица Георгиева.

Първокласниците в град Русе през тази учебна година са 1110, а в общината - 1190. Само 295 деца, които за първи път ще прекрачат училищния праг, живеят в останалите седем общини в областта.

Общият брой на учениците от първи до дванайсети клас в региона е 18 268, разпределени в 64 училища. През миналата година те са били 18 318.

Както БТА вече съобщи, всички училища в региона са готови да посрещнат нормално новата учебна година. Само учениците от основно училище "Отец Паисий" в Русе ще учат в други три училищни сгради в града. Причината е ремонт, който се осъществява по проект на общината, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В някои от останалите 63 училища в областта все още има текущи ремонти, а в други се изграждат и оборудват STEM центрове, но това няма да попречи на нормалния учебен процес.