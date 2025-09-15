Подробно търсене

Нова галерия ще бъде открита днес в София с изложба на Мира Бъчварова

Нова галерия ще бъде открита днес в София с изложба на Мира Бъчварова
Нова галерия ще бъде открита днес в София с изложба на Мира Бъчварова
В София ще бъде открито ново арт пространството галерия „Дженифер Артемис“. Снимка: Организаторите
София,  
15.09.2025 06:47
 (БТА)

В София ще бъде открито ново арт пространство - галерия „Дженифер Артемис“, проект на Дженифер Фард. Събитието е днес, 15 септември в 19:00 ч, а първата изложба в галерията е на художничката и дизайнерка Мира Бъчварова, съобщават организаторите.

Мира Бъчварова ще представи колекцията Love – 30 маслени платна, носещи експлозия от цвят, емоция и въображение. „В творбите на Мира Бъчварова се преплитат експресивност и свобода, дълбока символика, мощни цветови контрасти и пластични текстури, динамични линии, които превръщат всяко платно в пулсиращо живо присъствие. Човешките и животинските фигури в нейните картини, често интерпретирани в сюрреалистичен и абстрактен прочит, излъчват едновременно сила и уязвимост“, отбелязват от екипа. 

Мира Бъчварова е родена в София. Завършила е Националната художествена академия. Член е на Съюза на българските художници. През 2023 г.  получи награда за алтернативна и авангардна мода – Code fashion awards, от Fashion week, за оригиналните си театрални костюми. Носител е на „Златна игла“ и „Бизнес жена на годината“.

/ВСР

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:14 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация