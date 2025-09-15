Общо 1434 първокласници ще прекрачат училищния праг в Стара Загора

Първокласниците, които ще прекрачат днес за първи път прага на училищата в община Стара Загора, са 1434, съобщи за БТА началникът на отдел „Образование“ в община Стара Загора Станимира Димитрова. Броят на първокласниците в общината през учебната 2025/2026 година се увеличава в сравнение с броя на най-малките ученици през миналата година, когато те бяха 1422. Тази тенденция се запазва и от учебната 2023/2024 г., когато бяха 1389.

Най-много първокласници традиционно ще посрещне Пето основно училище „Митьо Станев“. Там първокласниците са 159. В Шесто ОУ „Свети Никола“ училищния праг ще прекрачат 121 първокласници. По 120 първокласници ще започнат учебната година както в Средно училище „Иван Вазов“, така и в ОУ „Кирил Христов“. А общият брой на всички паралелки, които ще започнат първи клас, е 68.

По традиция от името на община Стара Загора Живко Тодоров всички първокласници ще получат специален подарък – „Книга за първолаците“. Изданието е специално изработеното издание за най-малките със стихове на Мария Донева и илюстрации от Елица Сърбинова.

БТА припомня, че за новата учебна 2025/2026 г. година в училищата на територията на община Стара Загора са записани 17 786 деца и ученици.