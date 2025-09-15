Държавният глава Румен Радев ще участва в откриването на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o ОУ „Стоян Заимов“

Президентът Румен Радев ще участва в тържественото откриване на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o ОУ „Стоян Заимов“ в София, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Държавният глава ще произнесе слово.



Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие новата учебна година в Средно училище „Д-р Петър Берон“ в Костинброд. Йотова е бивш възпитаник на училището.

Около 716 000 ще са учениците от първи до 12-и клас през новата учебна година, каза вчера министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му около 57 000 ще бъдат първокласниците през новата 2025/2026 учебна година.

Новата учебна година започна на 1 септември в 405 български неделни училища в 43 държави на шест континента, съобщиха от Министерството на образованието и науката преди дни.