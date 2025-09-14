И в момента продължава записването на първокласниците, очаква се да са около 57 000 през новата учебна година, каза министър Красимир Вълчев

И в момента продължава записването на първокласниците, защото работи т.нар. Механизъм за обхват на децата в образователната система. Има деца, които още не са записани. Затова очакваме около 57 000 да бъдат първокласниците през новата 2025/2026 учебна година. Това е по-малко от предходните години, но е проекция на общите демографски тенденции, каза министърът на образованието и науката в предаването "Неделя 150" по Българското национално радио.

От пресцентъра на Министерството на образованието съобщиха вчера, че се очаква първокласниците да са над 55 000.

За щастие, имаме и положителни промени, когато говорим за демографията - намалява склонността за външна миграция, по-голяма част от децата от ромски произход се включват в образование, повече от тях завършват и го отчете Евростат, отбеляза министърът.

Той каза, че общият брой на учениците от първи до 12-и клас през новата учебна година ще е около 716 000.

ЗА РЕМОНТИТЕ В УЧИЛИЩАТА

През тази година се правят повече ремонти през лятото и близо 1500 училища и детски градини бяха обект на ремонтни дейности, защото имахме повече средства. Във всички училища се реализират проектите за изграждане на съвременна STEM среда - това са т.нар. STEM центрове, кабинетите по природни науки, обособени в един цялостен комплекс, каза министър Красимир Вълчев.

Той съобщи, че по Плана за възстановяване и устойчивост в 50 училища се прави цялостен ремонт. Студентски и ученически общежития се ремонтират също. Имаме и програма за строеж и пристрояване на училища и детски градини. При училищата целта е да преминат към едносменен режим на обучение, а при детските градини - за преодоляване на недостига на места.

Имаме програма за строеж и ремонт на физкултурни салони и спортни площадки в училищата.

Около 250 ремонта в училища няма да приключат, но някои от тях още днес завършват и тази цифра е приблизителна. 22 училища ще започнат учебната година в други сгради, а някои от тях, дори в три сгради, но сме съдействали на всички да имат къде да започнат началото на новата учебна година, обясни министърът.

Той каза, че в момента има недостиг на места в студентските общежития, защото 30 общежития се ремонтират, но няма как да се подобри материално-техническата база без да няма ремонти.

ЗА ИДЕЯТА ДА НЕ СЕ УЧИ НА ДВЕ СМЕНИ И ДА СЕ ЗАПОЧВАТ ПО-КЪСНО УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Основната предпоставка да се започва по-късно училище е да не се учи на две смени в училищата. Преди осем години, когато започнахме да реализираме тази цел и да намаляваме броя на училищата на две смени, тези училища бяха 360. Сега са 226, а когато реализираме програмата, ще намалеят до 180. Това е втората програма за строеж и пристрояване, и построяване на училища, каза министър Красимир Вълчев.

По думите му училищата на двусменен режим намаляха и с регулирането на приема. Изследванията показват, че ако учениците стават по-късно, се подобрява тяхната мотивация за учене и образователните им резултати, отбеляза министърът.

Най-големият проблем е в София и над 80 училища са на двусменен режим. Липсват терени, но работим за това да бъдат построени училища. Най-трудно обаче ще се реши проблемът в София. Призовах училищата да разговарят с родителите и с педагогическите колективи дали е възможно да се започва по-късно училище, но това не е възможно, където се учи на две смени. Част от останалите училища, в които не се учи на две смени, са взели решения за по-късно започване на учебните часове, обясни министър Вълчев.

ПО КАКВИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ИМА НЕДОСТИГ НА УЧИТЕЛИ

Добрата новина е, че през последните години имаме увеличение на педагогически специалисти, които не са учители, но осъществяват подкрепа на учениците - най-вече на ресурсни учители, логопеди, психолози, педагогически съветници, каза министър Красимир Вълчев.

Разширихме целодневната организация за обучение и при нея ежегодно се ангажират между 11 000 и 12 000 учители, за да осъществяват тази дейност.

Преди десет години правихме анализ в Министерството на образованието и науката, който беше с визия до 2025 г. Този анализ тогава ни показа, че сме изправени пред стряскащата перспектива да нямаме учители, но за щастие, взехме това бюджетно и политическо решение да увеличим заплатите на учители, и към днешна дата, дори имаме свръхтърсене на заемане на учителска позиция по някои предмети. Вече нямаме недостиг на учители по начална и предучилищна педагогика, 30 души средно кандидатстват за учител по физическо възпитание за едно място, но нула - по физика. Единици кандидатстват за учители по математика и химия, съобщи министърът.

ЗА ПРОМЯНА СА ОТВОРЕНИ ВСИЧКИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Отворили сме за промяна всички учебни програми, с няколко основни насоки. Едната от тях е да се оптимизира и освободи време на учителите и учениците за формиране на умения, защото те препускат по материала и по този начин възпроизвеждат културата на заучаване, каза за пореден път министър Красимир Вълчев.

Той обясни, че другата реформа с учебните програми е да се повиши възпитателната функция по всички предмети и програмите да се направят по-рамкови, и да се облекчат.

Скоро ще предложим за обсъждане визии по всички учебни програми, съобщи образователният министър.

ЗА ЗАБРАНАТА НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ В УЧИЛИЩЕ

И в момента имаме забрана за използването на мобилните телефони в час. За съжаление, една част от учениците ги използват и не могат да бъдат дисциплинирани. Това е така, защото системата от санкции ни е такава, че кара учителите да се въздържат от наказания за учениците, каза министър Красимир Вълчев.

Той обясни, че промените в Закона за предучилищното и училищното образование предвиждат мобилните телефони да могат да се използват за образователни цели, при медицински нужди и за други извънредни ситуации, но в общия случай те водят до пристрастяване на учениците към екраните на мобилните устройства.

ЗА ПРЕДМЕТА "ДОБРОДЕТЕЛИ И РЕЛИГИИ"

С предмета "Добродетели и религии" предлагаме част по възпитание, а религията няма да бъде задължителна. За съжаление, това, което виждам, е че едни либерални организации продължават да водят идеологическа битка с религията. И в момента имаме религия в българското училище - като свободноизбираем предмет, и предвиждаме да разширим достъпа до нея - да я предлага всяко училище, но да не бъде задължителна, за пореден път обясни министър Красимир Вълчев предвидената промяна.

"Категорично пак казвам, че нито едно дете няма да бъде принуждавано, въпреки волята му, да учи религия. Но ще имаме един час за възпитание в добро, който ще включва елементи на религията. И в момента децата учат религия - учат за религиозните празници, и изучават религията в културен и исторически план", заяви образователният министър. Той добави, че такова обучение го има и в останалите европейски страни.

На въпрос за санкциите за учениците заради лошата дисциплина, министър Вълчев, каза, че от МОН не са се отказали от тези мерки, а само от оценката за дисциплина. Тя е силен инструмент, но има и негативни страни. Единият синдикат силно настояваше за нея, а другият - беше против за оценката за дисциплина, "защото тя може да дамгоса едно дете и да го демотивира", обясни министърът. Той каза, че се предлага увеличаване на санкциите и по-лесното им налагане. Но ще има повече леки санкции - например предупреждение за преместване в друга паралелка.

ЗА ИНТЕГРАЛНИТЕ ИЗПИТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

На въпрос ще се увеличат ли частните уроци заради интегралните изпити от националното външно оценяване, министър Красимир Вълчев каза, че има две основни причини за частните уроци. Първата от тях е, че родителите искат да дадат предимство на децата си при кандидатстването за влизане в по-добро училище или в по-добър университет. Втората причина е, че има натрупани дефицити, които учителите не успяват да компенсират при учениците. Родителите ги виждат и отговорните от тях не искат децата им да имат тези дефицити. Когато говорим за изпита след седми клас, доминира първата причина.

Изпитът по математика си остава такъв, но в него ще се изискват основни понятия от природните науки - какво е мощност, напрежение, киселинност, ват, киловатчас, волт или pH. Това са практически неща, които трябва да се знаят, но няма да се изисква да се дават дефиниции, няма да се изисква нито един физичен закон и нито една химична формула, увери образователният министър. Нашата цел е учениците да научат основните неща с разбиране и ми се иска родителите да видят тези задачи, които сме публикували. До края на месеца ще има цяла директория в сайта на МОН и да се види, че това са лесни задачи и няма смисъл от частни уроци, добави той.