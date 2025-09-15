Работата на учителите е трудна, тя е ежедневна, многочасова и те имат нужда от подкрепа, каза министър Красимир Вълчев на първия учебен ден

Работата на учителите е трудна, тя е ежедневна, многочасова и те имат нужда от подкрепа. Затова винаги съм апелирал към родителите и към обществото за подкрепата за българските учители. Едно от най-ценните неща, които можем да направим, е да възпитаваме децата си в уважение към учителите, и ние самите да подкрепим учителите, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев днес пред журналисти, след като участва в откриването на новата учебна година в 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов". Той беше попитан какви са предизвикателствата за новата учебна година.

Към учителите съм апелирал да си взаимодействат максимално с родителите, защото заедно имаме една обща и най-важна мисия - да направим децата можещи, знаещи и добри хора, отбеляза министърът.

По думите му предизвикателствата са си традиционните, няма нещо необичайно през тази учебна година, остават основни предизвикателства, свързани с мотивацията за учене, с функционалната грамотност и с много промени, които се правят. Имаме текущи организационни предизвикателства, но като цяло, системата е подредена в организационно отношение. Като министър, следя всички области, всички училища ми докладват ежедневно къде има проблеми. Имаме училища, които започват на други места учебната година, защото има ремонти, каза министър Вълчев.

На въпрос за националните външни оценявания в седми и в десети клас, в които от тази година ще има и интегрални задачи по природни науки, министър Красимир Вълчев отговори, че от Министерството на образованието и науката вече са публикували примерни тестове. "И коментарите за тези тестове са, че това са лесни задачи. Ще пуснем още задачи, но те ще бъдат със същата степен на трудност. И родителите, и учителите, и учениците ще видят, че няма нищо притеснително, че не се налагат допълнителни частни уроци. Ако учениците учат с разбиране основните неща по природни науки, лесно ще решат тези задачи. В изпитите по математика всяка година има и по-трудни задачи - те са, за да отсеят най-добрите ученици по математика, тези, които влизат в природо-математически гимназии. Тези задачи, които включват елементи от природните науки, няма да бъдат от най-трудните. Това ще бъдат практични задачи и всяко дете трябва да знае основни неща, като какво е топлина, мощност, напрежение, киселинност, смес. Да може да разчита диаграми и инфограми, да знае основни демографски понятия и най-вече да ги прилага, а не толкова да ги знае. Няма да се изисква да се знаят законите на физиката, химичните уравнения, Менделеевата таблица, а да са разбрали учениците основните неща. Всеки от нас трябва да знае какво е волт, ват, киловатчас, pH, защото тези понятия са необходими в живота", обясни за пореден път какви ще са изискванията към учениците образователният министър.

По думите му българските ученици се справят най-трудно с решаването на практически задачи, по-лесно се справят, когато стигнат до математически алгоритъм. Убеден съм, че ще се успокоят като видят задачите. Ние сме публикували до момента само няколко тестове, а до края на месеца ще публикуваме много повече такива задачи, каза министър Красимир Вълчев.

Той отбеляза, че образователната система е голяма и винаги може да има напрежение в нея. "Имаме 700 000 ученици в системата, над един милион родители и всеки е със своето мнение, а 95 000 са ни педагогическите специалисти. Не можем да осъществяваме разговор с всеки един от тях, но се опитваме всичко, което правим, да го обсъдим повече. Стартираме с дискусии и следващите три месеца до Коледа ще ги използваме за дискусии по учебните програми, по оценяването, по новата образователна структура. Ще се опитаме колкото се може повече дискусии да направим и като посещавам училища и детски градини, имам разговори с педагогическите колективи. Ще се опитаме и повече да говорим с учениците и онзи ден имахме среща с тях", обясни образователният министър.

Образованието е тема, по която можем да водим смислен, положителен и градивен разговор, като общество и като хора, и ще се опитаме това да направим, заяви министър Красимир Вълчев.

Както писа БТА, новата 2025/2026 учебна година започва днес в над 2300 училища в страната, с около 57 000 първокласници, с общо над 716 000 ученици и с 95 500 учители.



