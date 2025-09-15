В 119-о училище са едни от най-добрите учители и най-успешните ученици, каза новият началник на РУО в София-град д-р Елеонора Лилова

За мен е чест и удоволствие да бъда днес в 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов" и да ви приветствам с първия учебен ден на учебната 2025/2026 година. Вярвам, че тук наистина се сбъдват мечти, невероятна е материалната база, невероятна е образователната среда, но най-невероятен е директорът Диян Стаматов, който се грижи за всички вас, за да успеете. С тези думи се обърна новият началник на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град д-р Елеонора Лилова към учениците, учителите и родителите, които присъстваха на тържеството за първия учебен ден в училището.

"В училището са избрани едни от най-добрите учители, които осветяват пътя на знанието. Тук са и най-успешните ученици, и 119-о училище е едно сред първите по резултати не само сред град София, а и в национален мащаб", отбеляза д-р Лилова.

"Пожелавам ви тази учебна година да бъде успешна, да пътешествате в знанието и на първо място всеки ден да прочитате по една книга, защото книгата е прозорец към вълшебен свят. Пожелавам и да бъдете редовни в учебния процес и да бъдете на училище всеки учебен ден, защото, ако изпуснете една спирка от влака на пътешествието, после трудно ще настигате останалите. Пожелавам ви и да бъдете упорити, защото знанието е като семе - когато се полива, то пораства, а след време ще берете и плодовете на успеха", каза в словото си към учениците д-р Елеонора Лилова.

Поздрав към присъстващите на тържеството отправи и боксьорът Тервел Пулев, а първокласници цитираха стихове за първия учебен ден.

Тържеството завърши с отслужването на водосвет. На него присъстваха също министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев, както и гости от различни институции.

Както писа БТА на 20 август, нови началници на Регионалните управления на образованието в София-град, Перник, Велико Търново и Бургас бяха избрани след проведени конкурси в Министерството на образованието и науката (МОН), съобщи тогава пресцентърът на ведомствто.

Началник на РУО в София -град стана д-р Елеонора Лиловa, досегашен директор на 2-ро Средно училище (СУ) „Акад. Емилиян Станев“ в столицата. Тя беше председател на Държавната агенция за закрила на детето от 2018 до 2022 г. Преди това тя пак е заемала директорския пост във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“, както и в 52-ро Основно училище (ОУ) „Цанко Церковски“. Преди да стане директор Елеонора Лилова е била учител в няколко училища в София.