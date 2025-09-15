Подробно търсене

В 119-о училище са едни от най-добрите учители и най-успешните ученици, каза новият началник на РУО в София-град д-р Елеонора Лилова

Откриване на новата учебна година в 119-о Средно училище „Акад. Михаил Арнаудов". На снимката: началникът на РУО в София-град д-р Елеонора Лилова. Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПБ)
За мен е чест и удоволствие да бъда днес в 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов" и да ви приветствам с първия учебен ден на учебната 2025/2026 година. Вярвам, че тук наистина се сбъдват мечти, невероятна е материалната база, невероятна е образователната среда, но най-невероятен е директорът Диян Стаматов, който се грижи за всички вас, за да успеете. С тези думи се обърна новият началник на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град д-р Елеонора Лилова към учениците, учителите и родителите, които присъстваха на тържеството за първия учебен ден в училището.

"В училището са избрани едни от най-добрите учители, които осветяват пътя на знанието. Тук са и най-успешните ученици, и 119-о училище е едно сред първите по резултати не само сред град София, а и в национален мащаб", отбеляза д-р Лилова. 

"Пожелавам ви тази учебна година да бъде успешна, да пътешествате в знанието и на първо място всеки ден да прочитате по една книга, защото книгата е прозорец към вълшебен свят. Пожелавам и да бъдете редовни в учебния процес и да бъдете на училище всеки учебен ден, защото, ако изпуснете една спирка от влака на пътешествието, после трудно ще настигате останалите. Пожелавам ви и да бъдете упорити, защото знанието е като семе - когато се полива, то пораства, а след време ще берете и плодовете на успеха", каза в словото си към учениците д-р Елеонора Лилова.

Поздрав към присъстващите на тържеството отправи и боксьорът Тервел Пулев, а първокласници цитираха стихове за първия учебен ден.

Тържеството завърши с отслужването на водосвет. На него присъстваха също министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев, както и гости от различни институции.

Както писа БТА на 20 август, нови началници на Регионалните управления на образованието в София-град, Перник, Велико Търново и Бургас бяха избрани след проведени конкурси в Министерството на образованието и науката (МОН), съобщи тогава пресцентърът на ведомствто.

Началник на РУО в София -град стана д-р Елеонора Лиловa, досегашен директор на 2-ро Средно училище (СУ) „Акад. Емилиян Станев“ в столицата. Тя беше председател на Държавната агенция за закрила на детето от 2018 до 2022 г. Преди това тя пак е заемала директорския пост във 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“, както и в 52-ро Основно училище (ОУ) „Цанко Церковски“. Преди да стане директор Елеонора Лилова е била учител в няколко училища в София.

 

 

15.09.2025 12:48

Министър Красимир Вълчев, кметът на "Изгрев" Делян Георгиев и началникът на РУО Елеонора Лилова откриха учебната година в 119-о училище

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев и новият началник на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град д-р Елеонора Лилова откриха днес новата учебна година в 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов" в София.
15.09.2025 11:30

Общо 140 първокласници прекрачват прага на 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов", каза директорът Диян Стаматов на първия учебен ден

Първият учебен ден е най-големият празник за първокласниците, както и за техните родители. 140 първокласници днес прекрачват прага на 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов", за да се случи най-важното - да са добри и щастливи. Пожелавам ви през следващите 12 години неотлъчно да следвате това, което ви споделят учителите - любимите преподаватели на училището, каза директорът на училището Диян Стаматов на церемонията за откриването на първия учебен ден.
15.09.2025 10:53

Работата на учителите е трудна, тя е ежедневна, многочасова и те имат нужда от подкрепа, каза министър Красимир Вълчев на първия учебен ден

Работата на учителите е трудна, тя е ежедневна, многочасова и те имат нужда от подкрепа. Затова винаги съм апелирал към родителите и към обществото за подкрепата за българските учители. Едно от най-ценните неща, които можем да направим, е да възпитаваме децата си в уважение към учителите, и ние самите да подкрепим учителите, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев днес пред журналисти, след като участва в откриването на новата учебна година в 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов". Той беше попитан какви са предизвикателствата за новата учебна година.
15.09.2025 07:47

Над 700 000 ученици ще пристъпят училищния праг и първият учебен ден е един от най-светлите ни празници, казва министър Красимир Вълчев

Честит първи учебен ден! Днес над 700 хиляди ученици ще пристъпят училищния праг. За всяко едно от тези семейства това е ден с огромно значение и вълнение, казва в приветствието си за първия учебен ден министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
15.09.2025 06:00

Новата 2025/2026 учебна година започва в над 2300 училища в страната, с общо над 716 000 ученици и с 95 500 учители

Новата 2025/2026 учебна година започва днес в над 2300 училища в страната, с около 57 000 първокласници, с общо над 716 00 ученици и с 95 500 учители. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие днес новата учебна година в две училища.
14.09.2025 12:38

И в момента продължава записването на първокласниците, очаква се да са около 57 000 през новата учебна година, каза министър Красимир Вълчев

И в момента продължава записването на първокласниците, защото работи т.нар. Механизъм за обхват на децата в образователната система. Има деца, които още не са записани. Затова очакваме около 57 000 да бъдат първокласниците през новата 2025/2026 учебна година. Това е по-малко от предходните години, но е проекция на общите демографски тенденции, каза министърът на образованието и науката в предаването "Неделя 150" по Българското национално радио.

