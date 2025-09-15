Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Провадия, Чепеларе, Лясковец и Сатовча

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят в Провадия, Чепеларе, Лясковец и Сатовча днес.

Експерти на Комисията за защита на потребителите ще разясняват на гражданите основни аспекти от процеса, а те ще могат да поставят своите въпроси. Всички срещи започват в 11:00 часа.

В Провадия срещата ще се проведе в Залата на административната сграда на Общината на ул. "Дунав" № 39, ет. 1; в Чепеларе - в залата на Общината на ул. "Беломорска" 44б; в Лясковец - в залата на Общината на пл. "Възраждане" № 1; в Сатовча - в залата на Общината.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

Кампанията започна от Бургас в началото на септември, а миналата седмица обхвана пет областни градове и по-малки населени места.