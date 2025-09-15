Трафикът е нормален на българските гранични контролно-пропускателни пунктове, съобщиха от „Гранична полиция“

Подробно търсене

Снимка: Деница Кючукова/БТА, архив
15.09.2025 08:02
Трафикът е нормален на българските гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин. 

За границата с Румъния властите припомнят, че от 22 август фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав. Водачите следва да използват алтернативни гранични преходи. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител, допълниха от „Гранична полиция“. 

По границата с Гърция продължават строителните дейности от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

По границата с Турци, Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален на всички ГКПП.

 

