Подробно търсене

Сдружение организира благотворителен мюзикъл от деца за деца във Велико Търново по повод първия учебен ден

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
Сдружение организира благотворителен мюзикъл от деца за деца във Велико Търново по повод първия учебен ден
Сдружение организира благотворителен мюзикъл от деца за деца във Велико Търново по повод първия учебен ден
Снимка: организатори
Велико Търново,  
15.09.2025 07:58
 (БТА)

По повод първия учебен ден - 15 септември, Сдружение „Елита“, с подкрепата на Община Велико Търново, ще представи мюзикъл за деца на сцената на Летния театър в града, съобщи председателят на сдружението Петя Василева. Мюзикълът е озаглавен „Приключенията на слънчевото зайче в гората на приказките“ и е по музика на Петър Писарски и Асен Драгнев.

Спектакълът включва живи музикални изпълнения – песни, танци и инструментални пиеси, интерактивни сцени с участието на талантливи деца и приказен сюжет за смелост, приятелство и взаимопомощ, разказа Василева. Участници са китаристите и певците от габровската Музикална школа „Звезди в аванс“ с ръководител Радослав Талев и вокален педагог Ваня Талева, певците на Музикална школа „Елита“ във Велико Търново с вокален педагог Петя Василева и танцьорите от търновската Школа по танци „Арт Арена“ с хореограф Любослава Лазарова. Специални гости ще са актьорите Кирил Милушев и Калина Кушева.

Събитието е с благотворителна кауза – всички събрани средства ще бъдат дарени за закупуване на творчески реквизит и материали за новата учебна година на децата от Музикална и Арт школа „Елита“ във Велико Търново.

БТА припомня, че през годините на своето съществуване Сдружение „Елита” организира културни събития, насочени основно към деца и младежи. Дейностите са свързани с музика, изобразително изкуство, театър, състезания, уъркшопове, програмиране за деца. Негови запазени марки са Международният музикален конкурс “Звукът на времето” и Националният конкурс за вокално и танцово изкуство “Звезден сблъсък”.

/ТС/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:14 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация