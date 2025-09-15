Сдружение организира благотворителен мюзикъл от деца за деца във Велико Търново по повод първия учебен ден

По повод първия учебен ден - 15 септември, Сдружение „Елита“, с подкрепата на Община Велико Търново, ще представи мюзикъл за деца на сцената на Летния театър в града, съобщи председателят на сдружението Петя Василева. Мюзикълът е озаглавен „Приключенията на слънчевото зайче в гората на приказките“ и е по музика на Петър Писарски и Асен Драгнев.

Спектакълът включва живи музикални изпълнения – песни, танци и инструментални пиеси, интерактивни сцени с участието на талантливи деца и приказен сюжет за смелост, приятелство и взаимопомощ, разказа Василева. Участници са китаристите и певците от габровската Музикална школа „Звезди в аванс“ с ръководител Радослав Талев и вокален педагог Ваня Талева, певците на Музикална школа „Елита“ във Велико Търново с вокален педагог Петя Василева и танцьорите от търновската Школа по танци „Арт Арена“ с хореограф Любослава Лазарова. Специални гости ще са актьорите Кирил Милушев и Калина Кушева.

Събитието е с благотворителна кауза – всички събрани средства ще бъдат дарени за закупуване на творчески реквизит и материали за новата учебна година на децата от Музикална и Арт школа „Елита“ във Велико Търново.

БТА припомня, че през годините на своето съществуване Сдружение „Елита” организира културни събития, насочени основно към деца и младежи. Дейностите са свързани с музика, изобразително изкуство, театър, състезания, уъркшопове, програмиране за деца. Негови запазени марки са Международният музикален конкурс “Звукът на времето” и Националният конкурс за вокално и танцово изкуство “Звезден сблъсък”.