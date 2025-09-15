Новият концертен сезон на Националната музикална академия започва днес с Musicorum Via

Новият концертен сезон на Националната музикална академия (НМА) започва с Musicorum Via днес, 15 септември, в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (БАН), съобщиха от висшето училище.

Концертът, който ще започне в 18 часа, е част от инициативата „Две академии – една сцена“. Програмата, която ще бъде представена днес, включва произведения от Джузепе Верди, Шарл Гуно, Макс Брух, Сергей Рахманинов, Дмитрий Шостакович. Изпълнителите са трио „Пезанте“, клавирно дуо София Чернишкова и Николай Маринов, Пламена Гиргинова – сопрано, и Лилия Жекова – пиано.

На 17 септември биг бендът на НМА ще участва в тържествения концерт, с който столицата ни ще отбележи своя празник, заедно с Хилда Казасян, Васил Петров, Михаела Филева и Орлин Павлов. Същия ден Академичният симфоничен оркестър открива артистичния сезон в залата на НМА. Диригент е Никола Николов (от класа на проф. д-р Григор Паликаров), солист – Тодорка Христева, цигулка (от класа на доц. д-р Галина Койчева-Мирчева). Програмата включва творби на Чайковски – Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, оп. 35, и Менделсон-Бартолди – Симфония № 3 „Шотландска“, в ла минор, оп. 56.

Както БТА съобщи, НМА вече откри новата си академична година. Ректорът на Националната музикална академия (НМА) проф. д-р Сава Димитров пожела на студентите да ги водят три неща – силата на духа, който притежавате, красотата в това, което правите, трябва да е ювелирна – искайте да знаете повече, за да може тя да блести във вас.

/ДД